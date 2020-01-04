«Ливерпуль» провел тренировку в рамках подготовки к матчу Кубка Англии против «Эвертона». По расписанию у команды было намечено восстановительное занятие, но некоторые игроки решили иначе.

Защитники Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон занимались активнее остальных, за что нарвались на выговор от Юргена Клоппа.

«Вы, парочка идиотов, в курсе, что сегодня день восстановления?» – спросил немец у игроков, после чего те согласились с претензией и сбавили темп.

«Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Лестер» с матчем в запасе на 13 очков.

В сумме на счету защитников 37 ассистов с начала прошлого сезона, они – лидеры АПЛ по этому показателю.

Отрыв «Ливерпуля» – не гарантия титула. В 1996-м Фергюсон и Кантона отыграли 12 очков у «Ньюкасла»

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