Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику бывшего страйкера «красных дьяволов» Робина ван Перси. Голландец упрекнул норвежца в том, что он не должен улыбаться после поражений «МЮ».

«Я не знаю Робина, Робин не знает меня. У него нет права критиковать мой тренерский стиль. Я не изменюсь, это точно. Он забрал мой 20-й номер, и это, вероятно, все, что он от меня получит», – заявил Сульшер.

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 31 очко.

Ван Перси выступал за «красных дьяволов» в 2012-2015 гг. и выиграл чемпионат Англии-2012/13.

«Вы, парочка идиотов, в курсе, что сегодня день восстановления?» Клопп наехал на Трента и Робертсона

Подписывайся на нас Вконтакте