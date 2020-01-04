Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что в 2015 году мог прийти в «Ливерпуль» вместо Юргена Клоппа.

«Это было после того, как я ушел из «Реала», у меня был разговор с владельцем «Ливерпуля». Они искали нового менеджера, но, думаю, они сделали правильный выбор, подписав Юргена.

Он проделывает фантастическую работу с «Ливерпулем», – приводит слова Анчелотти The Telegraph.

«Ливерпуль» Клоппа лидирует в АПЛ-2019/20, опережая ближайшего преследователя («Лестер») на 13 очков.

«Эвертон» Анчелотти занимает 11-ю строчку с 25 очками.

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