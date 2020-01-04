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Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл 6 трофеев за год с «Барселоной»
С самоиронией у Пепа все в порядке.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он нынешний сезон «горожан» провальным.
«Я провалил все сезоны после того, как выиграл шесть трофеев за год вместе с «Барселоной». Это факт, который я должен принять, у меня нет проблем с этим», – приводит слова Гвардиолы Marca.
- «Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера (им является «Ливерпуль») на 14 очков.
- В прошлом и позапрошлом сезонах «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии.
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