Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он нынешний сезон «горожан» провальным.

«Я провалил все сезоны после того, как выиграл шесть трофеев за год вместе с «Барселоной». Это факт, который я должен принять, у меня нет проблем с этим», – приводит слова Гвардиолы Marca.

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера (им является «Ливерпуль») на 14 очков.

В прошлом и позапрошлом сезонах «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии.

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