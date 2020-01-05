Российский бизнесмен Алишер Усманов планирует инвестировать в «Эвертон».

«Я бы хотел присоединиться к владельцу контрольного пакета акций «Эвертона» Мошири. С большим удовольствием, если он попросит. Я думаю о вложении инвестиций в этот клуб. Не могу отказаться от «Арсенала». Как болельщик, всегда буду поддерживать этот клуб. Но если присоединюсь к «Эвертону», я надену его футболку, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его «УСМ Арена»? Я не обязан участвовать сам. Я мог бы просто спонсировать их. Я люблю «Арсенал», но мне не удалось добиться успеха с ним. Что я могу сделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без меня», – заявил Усманов The Financial Times.

Усманов продал долю в «Арсенале» в 2018 году.

Сейчас «Арсенал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» – 11-ю.

Отрыв «Ливерпуля» – не гарантия титула. В 1996-м Фергюсон и Кантона отыграли 12 очков у «Ньюкасла»

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