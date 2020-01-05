Игроки АПЛ получили 74 травмы за 13 дней Boxing Day

Насыщенный период в новогодние праздники лишил команды английской Премьер-лиги ряда ведущих игроков.

Как сообщает BBC, за 13 дней фестивального периода клубы АПЛ столкнулись с 74 травмами. Сильнее других пострадали «Ньюкасл» (9 повреждений), «Борнмут» (6), «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Челси» (по 5). Наиболее тяжелые травмы получили Калум Чеймберс («Арсенал»), Весли Мораес и Том Хитон («Астон Вилла») – у них разрыв крестообразных связок.

На данный момент в АПЛ-2019/20 сыгран 21 тур. Лидирует «Ливерпуль» – на счету команды Юргена Клоппа 58 очков.

Ближайший преследователь – «Лестер» – отстает от «Ливерпуля» на 13 баллов.

Отрыв «Ливерпуля» – не гарантия титула. В 1996-м Фергюсон и Кантона отыграли 12 очков у «Ньюкасла»

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