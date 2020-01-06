Вратарь «Вулвз» увидел замерзшего мальчика в подтрибунке и укутал его в свою куртку
Большой поступок Руя Патрисиу.
Перед матчем «Вулверхэмптона» и «Уотфорда» голкипер «волков» Руй Патрисиу показал себя с самой человечной стороны.
Португальский вратарь заметил, что рыжеволосый мальчик в очках, державший за руку защитника Конора Коуди, сильно замерз. Патрисиу расстегнул спортивную куртку, снял ее и с помощью Коуди укутал продрогшего парнишку.
Мальчик поблагодарил Руя, довольно улыбнулся и посильнее завернулся во вратарский жакет.
- К сожалению, карма не вернула должок Патрисиу. Его «Вулверхэмптон» проиграл предпоследней команде АПЛ, а сам португалец пропустил два мяча – 1:2.
- 31-летний вратарь сборной Португалии выступает за «волков» с 2018 года.
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