Перед матчем «Вулверхэмптона» и «Уотфорда» голкипер «волков» Руй Патрисиу показал себя с самой человечной стороны.

Португальский вратарь заметил, что рыжеволосый мальчик в очках, державший за руку защитника Конора Коуди, сильно замерз. Патрисиу расстегнул спортивную куртку, снял ее и с помощью Коуди укутал продрогшего парнишку.

Мальчик поблагодарил Руя, довольно улыбнулся и посильнее завернулся во вратарский жакет.

К сожалению, карма не вернула должок Патрисиу. Его «Вулверхэмптон» проиграл предпоследней команде АПЛ, а сам португалец пропустил два мяча – 1:2.

31-летний вратарь сборной Португалии выступает за «волков» с 2018 года.

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