Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вышел в прямой эфир инстаграма после операции на голеностопе.

«Даже не знаю, со мной все в порядке, я под кайфом или трезвый. Не кажется, что трезвый, не спрашивайте, прошла ли операция хорошо, потому что я не знаю. Правда не чувствую ступни, но я жив, это уже хорошая новость. После операции у нас на лицах улыбки, нас благословил господь, я еще жив, все прошло хорошо.

Они дали мне что-то, не знаю что, но чувствую себя замечательно! Они дали мне что-то и положили в руки, после чего сказали думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, потом меня вырубило. Не знаю, что произошло потом. Я проснулся и спросил, где я. Думал, что могу выпить собственную мочу, она похожа на яблочный сок.

Люди говорили, что я похож на пьяного. Я не пил алкоголь, они дали что-то мне в руки, сказали расслабиться и говорили на очень хорошем французском. Представлял, что я в Дубае, потом проснулся и не мог поднять ногу. Не знаю, где был, но я не пьян», – сказал Погба.

Позже футболист удалил это видео и объяснил, что не помнит, как загружал его в инстаграм. Его речь процитировал Omnisport.

Погба провел в Премьер-лиге-2019/20 семь матчей, в которых раздал две голевые передачи.

Уринотерапия – способ альтернативной медицины, при котором люди пьют собственную мочу. При этом нет убедительных доказательств пользы подобного лечения для человеческого организма.

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