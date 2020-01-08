«Челси» потратил на увольнение итальянца Антонио Конте и его тренерского штаба 31 миллион евро.

Тренер покинул лондонский клуб еще в июле 2018-го – за год до истечения контракта, но тогда специалист не смог согласовать с «синими» размер компенсации, и дело передали в суд. Итоговая сумма стала известна только сейчас, после публикации клубом финансового отчета за прошедший год.

За разрыв контракта с самим специалистом вместе с тренерским штабом и за покрытие судебных издержек клуб выложил 31 миллион евро, сообщает Sky Sports. С тех пор, как «Челси» стал собственностью Романа Абрамовича, «синие» потратили 106 миллионов евро на компенсации уволенным менеджерам.

В 2018-м на место Конте пришел его соотечественник Маурицио Сарри, но продержался всего год – теперь клубом руководит Фрэнк Лэмпард.

Теперь тренеры воюют за победу в Серии А: Конте с «Интером», а Сарри – с «Ювентусом».

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