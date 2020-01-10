Пожилой фанат «Норвича» завещал футболистам 100 фунтов стерлингов на выпивку

Пожилой фанат «Норвича» оставил в завещании 100 фунтов стерлингов (примерно 120 евро) на выпивку для игроков любимой команды.

Daily Mail сообщает, что Барри Гривз скончался 28 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он болел за «Норвич» с десяти лет и до выхода на пенсию работал учителем истории. Перед смертью ему захотелось сделать небольшой презент футболистам.

«Папа всегда говорил, что завещает игрокам 100 фунтов стерлингов. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться – он очень любил разговаривать о футболе», – рассказала дочь мистера Гривза Сара.

Любимое футбольное воспоминание Барри – полуфинал Кубка Англии 1959 года.

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