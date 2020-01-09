В ноябре прошлого года в Швейцарии провели слет элитных тренеров УЕФА. После ивента Юрген Клопп вышел в микст-зону, где у него спросили, общается ли он с Гвардиолой. «Конечно, конечно, мы постоянно разговариваем. Тсс...Пеп идет!» – хохотнул немец и убежал от журналистов.

После этого Гвардиола действительно вынырнул из-за пресс-волла и поприветствовал рассмеявшихся репортеров. В этой растерянной улыбке – все эмоции Хосепа от изматывающей борьбы с Клоппом. Гвардиола устал и совсем не знает, что делать с этим красавчиком.

Спустя пару недель после швейцарского слета Пеп и Юрген встретились на вечере, где им вручили награды лучшим тренерам года в Англии. Клопп вспомнил, как его расстроила пушка Компани в ворота «Лестера» («Он забил так, словно делает это каждый день!»), а Гвардиола признался, что еженедельно испытывает такое же разочарование в этом сезоне, когда «Ливерпуль» постоянно вваливает поздние голы. В британских медиа те спичи Пепа и Клоппа сразу же назвали стендапом: топовые коучи несколько раз взорвали зал и вообще вели себя как близкие кореша. Но если для Юргена Гвардиола действительно один из самых любимых и уважаемых коллег, то немец для Хосепа – натуральный ночной кошмар.

Юрген Клопп и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Клопп ведет себя с Пепом максимально приветливо: например, постоянно называет лучшим тренером в мире и регулярно вспоминает, что проиграл ему все чемпионские гонки, причем как в Германии, так и в Англии. «Он лучше меня как личность. Он джентльмен», – сказал Юрген про Гвардиолу всего три недели назад. Если изучить все реплики немца про каталонца, то окажется, что они с Хосепом слегка пикировали всего один раз. Летом прошлого года Клопп сказал, что «Сити» много тратит, а Пеп объяснил, что пришел в возрастную команду и был вынужден ее обновлять. На этом точка – мужчины быстро выяснили отношения и продолжили отвешивать друг другу комплименты.

Проблема в том, что Гвардиола патологически привык быть лучшим – его перфекционизм реально находится в терминальной стадии. «Я провалил все сезоны после первого, когда мы с «Барселоной» выиграли шесть трофеев. Еще раз: провалил все сезоны», – иронизировал Пеп совсем недавно. И это не кокетство: каталонец правда помешан на идеальной игре, которая приводит к титулам. Когда трофеев нет, Гвардиола становится несчастным, причем радость от побед гораздо слабее и краткосрочнее, чем хроническое разочарование от поражений.

Легко представить, как Пепа вымораживает сегодняшний «Ливерпуль». Юрген попал в АПЛ всего на восемь месяцев раньше Хосепа, причем не к лидерам, а в клуб, который безнадежно шел десятым. За четыре с половиной года немец трижды выводил мерсисайдцев в финалы еврокубков (Гвардиола – ни разу), выиграл Лигу чемпионов (Пеп жутко по ней скучает), оформил один из самых безумных камбэков в истории ЛЧ (против родной для Хосепа «Барсы»), а еще стал главным любимцем футбольной Англии.

Юрген КлоппGetty Images

Внешняя непринужденность, с которой Клопп создал самый мощный «Ливерпуль» в эпоху бума АПЛ, доводит Гвардиолу до отчаяния. Пеп так долго и мучительно проектировал «Сити» мечты, а теперь Юрген с фирменной улыбочкой перекрывает все достижения каталонца. Например, совсем скоро «Ливерпуль» выиграет чемпионат. Это окончательно добьет Хосепа: во-первых, Клопп может разбомбить его рекорд по очкам, во-вторых, немца полюбят еще сильнее, ведь он принесет Мерсисайду первое золото за 30 лет. А что революционного сделал для «Сити» Пеп? Взял две АПЛ подряд? Слишком локально. Потратил кучу денег? Это исполняли и до него. Так и не поднялся выше четвертьфинала ЛЧ? Вот именно.

Секрет Клоппа в том, что он, в отличие от Хосепа, элементарно не боится облажаться. В его карьере были и чудовищный сезон с «Боруссией», и восьмое место с «Ливерпулем», и два посредственных чемпионата (2016/17 и 17/18), когда «красные» еле запрыгивали в Лигу чемпионов. Юрген не запаривается и не стремится к совершенству, а просто штампует победы, параллельно нахваливая заметно отставшего Пепа Гвардиолу.

Каталонцу нечем ответить – сейчас он откровенно второй номер, и ему страшно некомфортно в этой роли. Единственный шанс спасти сезон-2019/20 и лишить Юргена абсолютного обожания – триумф в Лиге чемпионов. Но если его не случится, Пеп однозначно свалит из Англии.

Восемь лет назад он уже провернул такой фокус, когда устал от перформансов Жозе Моуринью. Правда, Особенный действовал грязно и разводил хаос, а Юрген Клопп ведет себя строго наоборот. Он возмутительно милый и фантастически этичный – к нему абсолютно нельзя докопаться, и это нервирует Гвардиолу еще больше.

Поэтому Пепу проще уйти в сторону. Лучше переждать, пока этот «Ливерпуль» пойдет на спад, чем страдать из-за ситуации, когда главный оппонент настолько крутой, что тебе самому хочется ему аплодировать.

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