Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

52-летний специалист готов вернуться к работе в случае увольнения с «Олд Траффорд» Уле-Гуннара Сульшера.

Источники Daily Mail сообщили, что Аллегри не торопился с поиском нового клуба, поскольку рассчитывает принять «МЮ». По информации издания, руководство «Арсенала» не обращалось к Максу в декабре 2019 года после увольнения Унаи Эмери, потому что их отговорили от найма итальянца.

Сульшер не боится увольнения, но признал, что первый тайм матча с «Ман Сити» в Кубке Лиги был худшим для команды в сезоне. В последних шести играх «Юнайтед» одержал всего две победы.

Другим претендентом на пост коуча «красных дьяволов» Daily Mail называет бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Аллегри остается без работы с мая 2019 года после пяти сезонов в «Ювентусе».

Аллегри намекнул, что отправится в клуб АПЛ в конце сезона

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме