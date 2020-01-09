Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн выбыл из строя на продолжительный срок. Страйкер «шпор» вернется к тренировкам в апреле.

У 26-летнего игрока был выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», в связи с этим Кейну будет сделана операция.

Харри получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:1).

В АПЛ-2019/20 Кейн провел 20 матчей, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

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