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Кейн выбыл до апреля, ему сделают операцию

Кейн выбыл до апреля, ему сделают операцию
Eurosport

1 час назад

У Жозе Моуринью большие проблемы из-за травмы лидера «шпор».

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн выбыл из строя на продолжительный срок. Страйкер «шпор» вернется к тренировкам в апреле.

У 26-летнего игрока был выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», в связи с этим Кейну будет сделана операция.

  • Харри получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:1).
  • В АПЛ-2019/20 Кейн провел 20 матчей, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

Клопп выдавит Гвардиолу из АПЛ. Несколько лет назад Моуринью уже сделал так в Испании

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