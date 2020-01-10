Даже Клопп уверен, что офсайдам нужны реформы. Как менялось правило №11 и чем оно так важно

ФИФА внезапно задумалась о внесении правки в трактовку о фиксации офсайдов в следующем сезоне. С этим изменением лайнсмен поднимет флажок, если перед предпоследним полевым защищающимся игроком и атакующим игроком покажется очевидный просвет. Новое правило вряд ли внесет конкретику в определение положения вне игры, зато точно увеличит результативность матчей. История доказывает, что любое изменение офсайдных законов ведет к увеличению шансов на гол и титулы. К примеру, «Барселона» намедни вылетела в полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» из-за того, что VAR определил, что борода Видаля оказалась ближе к воротам, чем плечо защитника.

Как зародился офсайд?

Точной даты рождения у правила нет. До появления термина офсайд определялся по-регбийному. Игрок с мячом отдавал передачи только назад или шел в дриблинг, либо в схватку (регбийная мясорубка), чтобы продвинуться к воротам. За любую попытку паса вперед назначался штрафной.

Несмотря на гиператакующие схемы с девятью форвардами, матчи часто завершались нулевыми ничьими. Поэтому в 1863 году руководители 11 английских команд (12-й клуб «Блэкхит» не согласился с условиями и основал союз по регби) установили 14 футбольных законов, среди которых – реформа офсайда. С этого момента судья фиксировал вне игры, если между игроком и воротами располагались три футболиста, включая вратаря.

Изначально правила придерживались лишь два клуба – «Шеффилд» и «Ноттингем» (сейчас «Ноттс Каунти»), но с каждым сезоном их становилось больше. Клубы-игнорщики продолжили игру по регбийному офсайду, что создавало споры между командами. Окончательно нововведение устаканилось лишь к 1886 году, когда королевства Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса создали орган для защиты законов футбола – IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

Почему офсайд так сильно повлиял на футбол?

Промульгация закона привела к пересмотру других правил. В Кубке Англии впервые использовалось двое судей, где каждый следил за своей командой. Тогда арбитры не влияли на матч полноценно. В их обязанности входило следить за временем, помечать главные события встречи, удалять игроков, определять верность гола и решать споры между командами.

Лишь в 1891 году IFAB дал судьям традиционные полномочия. На поле появился главный рефери, отвечающий за соблюдение правил, и два лайнсмена, фиксирующих положение вне игры.

Результативность нападающих резко возросла. Команды думали не только об атаке, поэтому создавали баланс между линиями нападения и обороны. Правда, со временем защитники приспособились к инновации. Центрдефы «Ньюкасла» Билл Маккрэкен и Фрэнк Хадспет придумали тактику искусственного офсайда. Они действовали настолько организованно, что страйкер попадал в офсайдную ловушку десятки раз. Когда соперники играли в Ньюкасле, то после приезда шутили: «Когда на перроне мы слышим свисток полицейского, ощущение, что мы уже попали во вне игры».

IFAB пыталась повлиять на игру точечными изменениями. Вне игры фиксировалось только на чужой половине поля, правило не работало при ауте или угловом, появилось понятие «пассивного офсайда». Но команды переняли фишку дефов «Ньюкасла», и зрелищность футбола вновь упала до нулевых ничьих.

Какое изменение привело футбол к сегодняшнему виду?

В 1925 году Ассоциация приняла самое долгоиграющее правило офсайда. С тех пор боковой судья фиксировал вне игры, если между игроком и воротами располагалось два игрока, включая вратаря. После этого число голов возросло в полтора раза. В первом же сезоне нападающий «Мидлсбро» Джордж Кэмселл наколотил рекордные 59 мячей, а через год его достижение побил форвард «Эвертона» Дикси Дин. За сезон он забил 60 раз, что до сих пор считается вечным показателем Англии.

Количество защитников наконец-то стало превосходить линию нападения. Оборонительная тактика имела куда большее значение, и тренеры искали панацею в новых требованиях ассоциации. Благодаря этому появилась новая позиция – либеро. Австрийский тренер Карл Раппан придумал для «Грассхоппера» игрока, который находился ниже линии обороны и освобождался от повсеместной тогда персональной опеки, чтобы контролировать нападающих. Цикличность истории нашла место и для пересмотра офсайдной ловушки.

Карл РаппанGetty Images

IFAB продолжал конкретизировать правило №11 и до 1990 года ввел еще два нововведения. Первое регулировало положение вне игры в момент передачи, а не получения мяча. Второе говорило, что рикошет или отскок от соперника не является целенаправленным пасом, поэтому офсайд считается по моменту удара или паса.

Так или иначе, тактические разработки все равно привели к уменьшению реализации. Например, результативность чемпионата мира-1954 в Швейцарии достигла пика в 5,4 гола в среднем за матч, но после резко пошла по наклонной. К 1990 году турнир в Италии закончился антирекордом в 2,2 мяча за матч, хотя на ЧМ-90 матчей было вдвое больше, чем в Швейцарии (52 против 26). IFAB снова озаботилась возвращением зрелищности.

Как правило офсайда выглядит сейчас?

После скучного ЧМ-1990 ассоциация постановила, что судья не поднимает флаг, если атакующий стоит на одной линии с предпоследним игроком. Через 15 лет правило довели до нынешнего вида. Сегодня главное, чтобы часть тела, которой можно забить мяч, не находилась за линией офсайда.

Весной 2009 года Зепп Блаттер хотел решить проблему результативности отменой офсайда раз и навсегда, но футбольная тусовка раскритиковала бывшего президента ФИФА. Точнее всех сказал экс-тренер «Ренна» Кристиан Гюркюфф: «С такими нововведениями мы бы вернулись к временам, когда две деревни играли в футбол, и это заканчивалось чьей-то смертью. Правило офсайда фундаментально. Если ты этого не понимаешь, то ты не понимаешь в футболе ничего».

Йозеф БлаттерAFP

Что будет дальше?

ФИФА всегда делает все, чтобы футбол становился более зрелищным, а значит – более прибыльным. Поэтому введение правки об очевидном просвете не кажется утопией. Даже один из лучших тренеров современности Юрген Клопп лоббирует новую идею от организации: «Проблема в том, что проходит будто полчаса, пока определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Была встреча с УЕФА о том, что стоит сделать линию офсайда шире. Мне бы хотелось этого».

Но важнейший аргумент для ФИФА: в топ-5 европейских лиг статистика голов действительно снижается. В Италии – 2,52 мяча за матч в этом сезоне при 2,69 и 2,96 в прошлом и позапрошлом сезонах. В Испании – 2,69 гола за матч при 2,7 и 2,94. В Англии – 2,68 мяча за игру при 2,71 и 2,8. Разница уже очевидна, поэтому ФИФА смотрит в будущее и не допустит ухудшения вкусовых качеств главного лакомства футбола – голов.

Другие тексты Влада Прусова про ФИФА и судей:

Чемпионат мира в Катаре – провал. ФИФА зря не выбрала Японию

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме