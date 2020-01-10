Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером декабря в АПЛ.

В сезоне-2019/20 достижение покорилось немцу в четвертый раз: ранее его признавали лучшим в августе, сентябре и ноябре. В декабре Клопп обошел Найджела Пирсона из «Уотфорда» и Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».

Ранее четыре раза за сезон приза удостаивался только коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

В декабре «Ливерпуль» выиграл все пять матчей.

Команда Клоппа лидирует в чемпионате Англии с 13-очковым преимуществом над «Лестером», имея игру в запасе.

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