Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался на операторов Amazon, которые снимают документальный фильм о нынешнем сезоне «шпор».

«Эти парни [показывает на операторов Amazon] со мной 24 часа в сутки. Только когда я иду в туалет, они не следуют за мной. В остальных случаях они всегда рядом. Сейчас мне мешает только Amazon, а не камеры в дни матчей», – заявил Жозе.

Ранее съемочную бригаду Amazon не пустили в раздевалку «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд», где команда Моуринью уступила со счетом 1:2.

Завтра, 11 января, «Тоттенхэм» на своем поле примет лидера нынешнего сезона АПЛ – «Ливерпуль».

Клопп выдавит Гвардиолу из АПЛ. Несколько лет назад Моуринью уже сделал так в Испании

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