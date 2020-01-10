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Клопп спутал футбольную позицию Моуринью и извинился так, что ты не сможешь не улыбнуться
Сам Юрген выступал на позиции нападающего.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции выступал коуч «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
– Вы были лучшим футболистом, чем Жозе?
– На самом деле я не знаю. Жозе вообще играл? Он был вратарем? Кто-нибудь знает, на какой позиции играл Жозе Моуринью? Не обвиняйте меня, ведь вы и сами не знаете. Я думаю, он был голкипером.
– Он играл в воротах в одном из благотворительных матчей, разве нет? Он тогда вышел на замену.
– Бывает, что ты становишься в ворота, потому что больше уже не способен бегать. Давайте, я хочу узнать [на какой позиции он играл]. Давайте, загуглите. У нас есть время.
– У нас нет времени.
– А у меня есть.
– Он был полузащитником.
– Прости, Жозе!
- Завтра, 11 января, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» проведут очный матч в Лондоне. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 58 очками, «Тоттенхэм» занимает шестую строчку с 30-ю.
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