Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции выступал коуч «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

– Вы были лучшим футболистом, чем Жозе?

– На самом деле я не знаю. Жозе вообще играл? Он был вратарем? Кто-нибудь знает, на какой позиции играл Жозе Моуринью? Не обвиняйте меня, ведь вы и сами не знаете. Я думаю, он был голкипером.

– Он играл в воротах в одном из благотворительных матчей, разве нет? Он тогда вышел на замену.

– Бывает, что ты становишься в ворота, потому что больше уже не способен бегать. Давайте, я хочу узнать [на какой позиции он играл]. Давайте, загуглите. У нас есть время.

– У нас нет времени.

– А у меня есть.

– Он был полузащитником.

– Прости, Жозе!

Завтра, 11 января, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» проведут очный матч в Лондоне. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 58 очками, «Тоттенхэм» занимает шестую строчку с 30-ю.

Моуринью: «Операторы Amazon не ходят за мной, только когда я иду в туалет. Это отвлекает»

Подписывайся на нас в инстаграме