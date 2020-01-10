Бывший капитан «Челси» Джон Терри опубликовал архивное видео шуточного боксерского поединка между Диего Костой и массажистом «синих». Ролик датирован 2015 годом.

Диего дал более возрастному оппоненту несколько шансов, после чего отправил его в легкий нокдаун. В это время все игроки и персонал «Челси» смеялись и аплодировали.

В сезоне-2015/16 «Челси» занял 10-е место в АПЛ.

По ходу сезона был уволен коуч «синих» Жозе Моуринью, на его место пришел Гус Хиддинк.

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