Instagram

Терри выложил архивное видео шуточного боя между Костой и массажистом «Челси»

Терри выложил архивное видео шуточного боя между Костой и массажистом «Челси»
Eurosport

33 мин. назад

В лагере «синих» царила идеальная атмосфера.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри опубликовал архивное видео шуточного боксерского поединка между Диего Костой и массажистом «синих». Ролик датирован 2015 годом.

Диего дал более возрастному оппоненту несколько шансов, после чего отправил его в легкий нокдаун. В это время все игроки и персонал «Челси» смеялись и аплодировали.

  • В сезоне-2015/16 «Челси» занял 10-е место в АПЛ.
  • По ходу сезона был уволен коуч «синих» Жозе Моуринью, на его место пришел Гус Хиддинк.

Моуринью: «Операторы Amazon не ходят за мной, только когда я иду в туалет. Это отвлекает»

Eurosport в твиттере

Подписывайся на нас в твиттере

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте