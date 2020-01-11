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Зинченко подкараулил Владу Седан в ванной и до ужаса ее напугал

Зинченко подкараулил Владу Седан в ванной и до ужаса ее напугал
Eurosport

12 мин. назад

Александру нужно быть осторожнее – такими темпами Влада заберет свое «да» назад.

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко напугал свою невесту Владу Седан, когда она чистила зубы.

Пока Влада напевала песенку и приводила себя в порядок, Зинченко осторожно подкрался к открытой двери, за которой стояла девушка. Встретившись с Александром взглядами, Влада завопила от ужаса.

  • В октябре Зинченко сделал Седан предложение, девушка согласилась.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Зинченко провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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