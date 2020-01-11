38 минут хватило бездушной машине Пепа Гвардиолы, чтобы сравнять «МЮ» с газоном «Олд Траффорд» в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. Впервые с 1997 года «Юнайтед» пропустил так много в первом тайме на своем поле, а тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер назвал отрезок до перерыва худшим в исполнении команды под его руководством.

В последних шести играх «МЮ» победил лишь дважды и норвежец как никогда близок к увольнению. Руководство клуба рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, чье назначение может встряхнуть команду перед плей-офф Лиги Европы и гонкой за попадание в зону Лиги чемпионов.

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Сульшер все еще мило машет рукой болельщикам на трибунах, но настроение у него тотально паршивое. И не только из-за результатов «МЮ» – в родной Норвегии у тренера возникли проблемы с налоговой службой. Поспособствовала скандальная публикация норвежского журнала Josimar, журналисты которого специализируются на расследованиях коррупции с участием известных футболистов. Скандинавский аналог Football Leaks уличил тренера «дьяволов» в отмывании денег, и по норвежским законам ему грозит солидный штраф или тюремное заключение на шесть лет.

В ноябре прошлого года Сульшер подал в норвежскую налоговую декларацию за 2018-й, в которой все чисто лишь на первый взгляд. Два года назад у тренера еще не было жирного контракта с «Юнайтед» на 8,7 млн евро в год (больше в АПЛ зарабатывают только Гвардиола – 23,5 млн и Моуринью – 17,3 млн), поэтому прибыль в 640 тысяч евро выглядит вполне адекватной. Смущает другое: почему Уле-Гуннар указал в декларации, что заработал за карьеру всего 2,3 млн евро, хотя на самом деле капитализировал порядка 40 млн?

Скромные доходы не помешали коучу «Юнайтед» достроить летом прошлого года большой экодом в Маклсфилде стоимостью 4,1 млн евро. В другом особняке чуть поскромнее футболист живет, когда приезжает в родной Кристиансунн. Журналисты Josimar разведали, что оплата обоих дорогостоящих объектов была произведена с помощью Banque Internationale à Luxembourg, а плательщиком выступила управляющая компания Lux Nordic, зарегистрированная в налоговой гавани на Нормандских островах. На счетах Сульшера в Lux Nordic хранится порядка 10 млн евро.

По совершенно случайному стечению обстоятельств одним из совладельцев Lux Nordic является агент тренера «МЮ» Джим Сольбаккен. Сульшер сотрудничает с ним более 20 лет и за это время они стали близкими друзьями и компаньонами. Еще во время выступлений за «Юнайтед» Уле-Гуннар и Джим учредили на Каймановых островах компанию Dynamic Solution AS, которой принадлежали имиджевые права Сульшера. В 2016-м тренер передал права зарегистрированному в Гернси агентству Profile Sport Limited, которое контролирует скандальный норвежский агент Руне Хауге.

В начале 90-х Хауге стал фигурантом громкого дела с участием тренера «Арсенала» Джорджа Грэма. Обаятельный норвежец убедил менеджера «канониров» приобрести игроков среднего уровня Джона Йенсена и Пола Лидерсена за откат. Журналисты вскрыли обман, Грэм ушел из «Арсенала», а Хауге пожизненно дисквалифицировали, но через два года вернули лицензию. Сотрудничество Сульшера с Руне точно не идет на пользу репутации тренера «Юнайтед».

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Помимо претензий налоговиков по использования офшоров, осенью 2020-го Сульшера накроет еще одна головная боль в виде новой налоговой декларации. По норвежским законам, граждане этой страны обязаны декларировать доходы и платить в казну государства независимо от места проживания. Исключение составляют лица, которые более трех лет работают за пределами государства, что не относится к Уле-Гуннару. С учетом периода исполнения обязанностей главного тренера «Юнайтед» он трудится в Англии чуть более года и подвергается двойному налогообложению, и должен отчислять налоги еще и в британскую казну.

Сульшера ждут внушительные финансовые потери, ведь в Норвегии применяется одна из самых высоких ставок подоходного налога в мире – 38,5%, а для зарабатывающих свыше 1 млн евро в год и вовсе грабительская – 46,4%. И это тренеру еще повезло, потому что в 2020-м норвежское правительство решило снизить ставку на 2% и впервые за 19 лет задействовать средства стабилизационного фонда. Благодаря огромным ценам на нефть в начале нулевых норвежцы не проели, а накопили 1,1 трлн долларов, и сегодня чувствуют себя в полной безопасности.

Уле-Гуннар Сульшер перед матчем против «Кристиансунна»Getty Images

Чтобы хоть как-то компенсировать солидные потери, Сульшер может воспользоваться пунктом в норвежском законе о налогах, согласно которому имеет возможность подать прошение о сокращении налогового периода с трех лет до года. Для этого тренер обязан находиться в Норвегии не чаще шести дней в месяц и иметь постоянную работу в Великобритании. С этим, учитывая результаты «Юнайтед» в этом сезоне, могут возникнуть проблемы.

После возвращения в 2011 году из Англии в Кристиансунн Уле-Гуннар строил политическую карьеру. Он вступил в Норвежскую рабочую партию, выступал докладчиком на съездах, вдохновенно говорил о нордической социал-демократической модели и написал несколько статей с критикой экономического неравенства. В политике Сульшер не задержался и вернулся в футбол. Трудно притворяться святошей, если строишь особняки, обманываешь налоговую службу и держишь деньги в офшорах.

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