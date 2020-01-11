Экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о знакомстве с кумиром детства – Диего Марадоной.

Они пересеклись в первом клубе Почеттино – «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио. Маурисио только начинал карьеру, а Марадона приехал на родину доигрывать.

«Это было удивительно, потому что в детстве на стене моей комнаты всегда висела его фотография. А тогда я оказался с ним рядом, это было потрясающе. Помню свою первую ночь. Я выключил свет и лежал, пытаясь понять, смогу ли уснуть. Не мог в это поверить, думал, что мне все приснилось, это было что-то нереальное.

Мы были все вместе на предсезонке в Мар-дель-Плата, и я делил комнату с Диего. Однажды ночью он пошел смотреть баскетбол. Утром, когда я проснулся, его все еще не было в номере. После завтрака мы пошли на тренировку, а потом на обед. Никто не знал, где Диего. Пока мы ели, смотрели новости по телевизору – Марадона стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе, в 400 километрах от того места, где были мы!» – цитирует Почеттино Goal.

В 1994 году Марадона напал с пневматическим ружьем на журналистов и фоторепортеров, делавших репортаж у его дома. Шестеро пострадали, остальные успели разбежаться.

В 2002 году суд назначил Диего два года заключения условно.

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