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Адский фол Обамеянга на красную, после которого Майер чуть не лишился ноги ниже лодыжки
Чем руководствовался габонец, когда крушил кости соперника, – совершенно непонятно.
«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.
Счет в игре открыл капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг. В начале второго тайма хозяева соорудили ответ – отличился Джордан Айю.
Затем Обамеянг без всякой причины совершил грубейший фол на полузащитнике «орлов» Максе Майере. Главный судья матча Пол Тирни проконсультировался с видеопомощником и показал габонцу прямую красную карточку.
- В чемпионате Англии-2019/20 Обамеянг провел 22 матча, забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу.
- Габонец – второй бомбардир лиги. Больше забил только Джейми Варди из «Лестера» – 17 голов.
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