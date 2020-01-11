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Адский фол Обамеянга на красную, после которого Майер чуть не лишился ноги ниже лодыжки

Адский фол Обамеянга на красную, после которого Майер чуть не лишился ноги ниже лодыжки
Eurosport

34 мин. назад

Чем руководствовался габонец, когда крушил кости соперника, – совершенно непонятно.

«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Счет в игре открыл капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг. В начале второго тайма хозяева соорудили ответ – отличился Джордан Айю.

Затем Обамеянг без всякой причины совершил грубейший фол на полузащитнике «орлов» Максе Майере. Главный судья матча Пол Тирни проконсультировался с видеопомощником и показал габонцу прямую красную карточку.

  • В чемпионате Англии-2019/20 Обамеянг провел 22 матча, забил 14 мячей и отдал одну голевую передачу.
  • Габонец – второй бомбардир лиги. Больше забил только Джейми Варди из «Лестера» – 17 голов.

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