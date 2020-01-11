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«Ливерпуль» выиграл 20 матчей из 21 и установил рекорд для чемпионатов топ-5
Юрген Клопп и его парни творят что-то уникальное.
«Ливерпуль» в матче 21-го тура чемпионата Англии одержал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0). Единственный мяч в первом тайме забил Роберто Фирмино.
Таким образом команда Юргена Клоппа одержала 20-ю победу в нынешнем сезоне – единственным клубом, который смог отнять у «Ливерпуля» очки, остается «Манчестер Юнайтед». 20 побед в 21 стартовом матче чемпионата – это рекорд для первенств большой пятерки, ранее подобное достижение не покорялось ни одной другой команде.
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ с 3 января 2019 года. Сейчас на счету банды Клоппа 38 матчей без поражений, что эквивалентно целому сезону.
- Единственной командой, которая прошла весь сезон АПЛ без поражений, остается «Арсенал». Это достижение покорилось лондонцам в сезоне-2003/04.
- Сезоном позже чемпионом Англии стал «Челси», потерпевший в 38 матчах одно поражение (от «Манчестер Сити»).
- В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» потерпел одно поражение (тоже от «Манчестер Сити» – в той самой игре 3 января). Тем не менее, «красные» упустили чемпионский титул, уступив «Ман Сити» одно очко (98 баллов против 97).
- Сейчас отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» составляет 17 очков.
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