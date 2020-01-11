«Ливерпуль» в матче 21-го тура чемпионата Англии одержал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0). Единственный мяч в первом тайме забил Роберто Фирмино.

Таким образом команда Юргена Клоппа одержала 20-ю победу в нынешнем сезоне – единственным клубом, который смог отнять у «Ливерпуля» очки, остается «Манчестер Юнайтед». 20 побед в 21 стартовом матче чемпионата – это рекорд для первенств большой пятерки, ранее подобное достижение не покорялось ни одной другой команде.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ с 3 января 2019 года. Сейчас на счету банды Клоппа 38 матчей без поражений, что эквивалентно целому сезону.

Единственной командой, которая прошла весь сезон АПЛ без поражений, остается «Арсенал». Это достижение покорилось лондонцам в сезоне-2003/04.

Сезоном позже чемпионом Англии стал «Челси», потерпевший в 38 матчах одно поражение (от «Манчестер Сити»).

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» потерпел одно поражение (тоже от «Манчестер Сити» – в той самой игре 3 января). Тем не менее, «красные» упустили чемпионский титул, уступив «Ман Сити» одно очко (98 баллов против 97).

Сейчас отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» составляет 17 очков.

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