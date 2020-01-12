11 января «Ливерпуль» в гостях победил «Тоттенхэм» – 1:0.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью признал превосходство соперника, но отметил, что в прошедшем матче «красные» были удачливее. «Я говорил вам, что они станут чемпионами, еще когда они обыграли «Манчестер Сити» три или четыре месяца назад. Им повезло. Они вполне могли закончить игру вдесятером, потому что у VAR было чаепитие, и они проглядели фол Робертсона на красную», – сказал Жозе в интервью SkySports.

«Ливерпуль» выиграл 20 матчей из 21 – это рекорд для чемпионатов топ-5.

Единственная команда, сумевшая отобрать у мерсисайдцев очки в этом сезоне – «Манчестер Юнайтед».

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