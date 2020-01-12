«Ливерпуль» – официально короли аутов. Победить «Тоттенхэм» позволил один из них

Тренировка стандартов – обычная практика для клубов за день до игры. Тренировка аутов – уже кое-что новое. После поражения от «Ливерпуля» Жозе Моуринью рассказал, что перед матчем «шпоры» отрабатывали вбрасывания – но не для того, чтобы забить, а чтобы не пропустить от соперника.

«Единственное, чем я недоволен после игры – то, что мы пропустили после аута, хотя вчера полчаса тренировались защищаться после ввода мяча из аута. Я не знаю, смутило ли игроков то, что это должен был быть наш аут, а рефери передал мяч им. Возможно, это повлияло на их настрой и концентрацию в тот момент», – объяснил Моуринью.

Сам факт, что Жозе вообще коснулся этой темы на пресс-конференции, лишь подчеркивает, насколько серьезным оружием стали ауты для «Ливерпуля». А то, что «красные» забили после аута против команды, которая эти ауты отрабатывала, говорит о страшной эффективности лидеров.

Огромная роль в этом принадлежит Томасу Гроннемарку – официально тренеру по аутам в «Ливерпуле». Датчанин работает с командой Клоппа больше полутора лет. Все это время у Гроннемарка внештатная должность – коуч гастролирует по Европе, делит время между пятью европейскими клубами (последнее предложение – от «Аякса»), а после успешного сезона с «красными» получил сразу четыре оффера от команд АПЛ. В знак благодарности Клоппу – от всех отказался.

Томас Гроннемарк на тренировке «Ливерпуля»Getty Images

Сам Юрген узнал о существовании гуру случайно. В родной Bild тренер прочитал, что новичок мёнхенгладбахской «Боруссии» Андреас Поульсен увеличил дальность броска из аута с 25 до 38 метров. Помогла работа с Гроннемарком в датском «Мидтьюлланне» – там Томас развил искусство и сделал имя в среде тактических гиков.

Самое важное – Клопп не хотел, чтобы его игроки научились только выбрасывать мяч на дальние расстояния. «Когда Юрген позвонил мне в первый раз, то сказал: «Да, мы провели хороший сезон, финишировали четвертыми в АПЛ, попали в финал Лиги чемпионов и все такое, но, знаешь, наши ауты были ужасными весь год. Мы все время теряли мяч, пытались что-то с этим сделать, но ничего не вышло», – пересказывает Гроннемарк.

Именно сохранение мяча после аутов было в приоритете у Томаса после появления в клубе. Прогресс не заставил себя долго ждать. В сезоне-2017/18 «Ливерпуль» удерживал мяч после аутов лишь в 45,4% случаев. Это был один из худших показателей в чемпионатах топ-5. По итогам прошлого сезона результат подрос до монументальных 68,4%. «Ливерпуль» стал вторым на континенте. Первым – «Мидтьюлланн», с которым Гроннемарк сотрудничал раньше.

«Я накопил кучу знаний о том, как удерживать мяч под давлением, как создавать моменты сразу после аутов и через какое-то время после них, но люди даже не хотели слушать. Им нужны были только длинные ауты. Первым клубом, который заинтересовало все, был именно «Ливерпуль». Там я впервые смог использовать все свои знания. Там я получил гораздо больше влияния, чем во всех своих предыдущих клубах. Это подчеркивает их менталитет и культуру», – рассказал Томас.

Сверхпоказательно, каким способом чаще всего пользуется «Ливерпуль». Гроннемарк делит все ауты на три категории – длинные, быстрые и умные. Команда Клоппа, как правило, выбирает быстрые и умные. В игре с «Тоттенхэмом» сработала разновидность умного. Под такие Томас разрабатывает целый алгоритм действий.

«Речь идет не только о технике. Важен язык тела, взаимопонимание между игроками, точность броска. Иногда лучше бросить мяч быстро, иногда требуется терпение. Тебе нужно подождать, пока партнеры создадут пространство рывками, над которыми мы работаем перед игрой», – объяснил датчанин.

С этой точки зрения себя отлично проявил Роберто Фирмино. Бразилец – мастер умного движения в принципе. Но с приходом Гроннемарка это проявляется не только в позиционных атаках, но и во время аутов. На скриншоте ниже Бобби начинает движение к Энди Робертсону – за ним следует опорник «шпор» Харри Винкс.

Роберто Фирмино начинает рывокEurosport

Рывок Фирмино не остался незамеченным, но смещение Винкса к нему оставило перед штрафной «Тоттенхэма» огромную зону. Бобби заметил это и сам же ворвался в нее через паузу. Винкс потерял концентрацию, но именно на это идет расчет Гроннемарка. Методика Томаса увеличивает вероятность ошибки со стороны соперника.

Образовавшаяся дыра на фланге «Тоттенхэма»Eurosport

По подсчетам датчанина, в прошлом сезоне «красные» забили примерно 7-8 мячей после аутов. Это были голы либо непосредственно после вбрасывания мяча, либо в течение 20 секунд. Работа ведется не только над аутами у чужих ворот. Команда адаптируется к аутам соперников и чаще отбирает у них мяч за счет компактности и правильного расположения игроков. Например, «Бавария» в игре ЛЧ смогла сохранить мяч после аутов лишь в 28% случаев.

Из-за специфики моментов Гроннемарк не всегда получает прямое признание. Даже этот гол «Тоттенхэму» аналитики из компании Opta занесли в категорию «мячи, забитые в позиционных атаках». Это отчасти правильно. Соперник в эпизоде даже дотронулся до мяча. Но по факту «Ливерпуль» забил спустя всего 8 секунд после того, как проник в штрафную благодаря умному ауту.

Если говорить о прямом влиянии, то и здесь рывок «красных» очевиден. В этом сезоне «Ливерпуль» трижды пробил сразу после аутов – тут уже имеются в виду ситуации, когда соперник не дотронулся до мяча, а атака закончилась ударом в течение 5 секунд. Строгие требования к такого рода моментам и их сложность лишь подсвечивают успех лидеров. В лиге есть еще только один клуб, который нанес больше одного удара сразу после выброса мяча.

Удары после аутов «Ливерпуль» 3 «Борнмут» 2 «Арсенал» 1 «Ньюкасл» 1 «Уотфорд» 1 «Тоттенхэм» 1 «Эвертон» 1 «Ман Юнайтед» 1 «Вулверхэмптон» 1 «Шеффилд Юнайтед» 1

«Клопп – большой человек, лидер, но даже он говорит, что не может знать всего. Он готов слушать людей, если у них есть понимание, как вывести клуб вперед. Это лучше, чем быть боссом, который думает, что он знает обо всем лучше остальных. Это влияет и на сотрудников. Даже если ты работаешь в одном из лучших клубов мира, это не значит, что сегодня ты должен делать то же самое, что ты делал и вчера», – выделяет важность Юргена Гроннемарк.

Открытость Клоппа к новым вещам и правда впечатляет. Его «Ливерпуль» нельзя назвать гигантом в какой-то одной области (возможно, кроме прессинга). Но сочетание уникальных качеств и внимания к деталями сделали из этой команды исторического рекордсмена. Никто в чемпионатах топ-5 не выигрывал в 20 стартовых матчах сезона из 21. «Ливерпуль» сделал это – и в том числе благодаря аутам.

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