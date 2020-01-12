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«Ливерпуль» – официально короли аутов. Победить «Тоттенхэм» позволил один из них

«Ливерпуль» – официально короли аутов. Победить «Тоттенхэм» позволил один из них
Вячеслав Палагин

8 мин. назадОбновлено Только что

Обновить уникальный рекорд – тоже.

Тренировка стандартов – обычная практика для клубов за день до игры. Тренировка аутов – уже кое-что новое. После поражения от «Ливерпуля» Жозе Моуринью рассказал, что перед матчем «шпоры» отрабатывали вбрасывания – но не для того, чтобы забить, а чтобы не пропустить от соперника.

«Единственное, чем я недоволен после игры – то, что мы пропустили после аута, хотя вчера полчаса тренировались защищаться после ввода мяча из аута. Я не знаю, смутило ли игроков то, что это должен был быть наш аут, а рефери передал мяч им. Возможно, это повлияло на их настрой и концентрацию в тот момент», – объяснил Моуринью.

Сам факт, что Жозе вообще коснулся этой темы на пресс-конференции, лишь подчеркивает, насколько серьезным оружием стали ауты для «Ливерпуля». А то, что «красные» забили после аута против команды, которая эти ауты отрабатывала, говорит о страшной эффективности лидеров.

Огромная роль в этом принадлежит Томасу Гроннемарку – официально тренеру по аутам в «Ливерпуле». Датчанин работает с командой Клоппа больше полутора лет. Все это время у Гроннемарка внештатная должность – коуч гастролирует по Европе, делит время между пятью европейскими клубами (последнее предложение – от «Аякса»), а после успешного сезона с «красными» получил сразу четыре оффера от команд АПЛ. В знак благодарности Клоппу – от всех отказался.

Томас Гроннемарк на тренировке «Ливерпуля»

Томас Гроннемарк на тренировке «Ливерпуля»Getty Images

Сам Юрген узнал о существовании гуру случайно. В родной Bild тренер прочитал, что новичок мёнхенгладбахской «Боруссии» Андреас Поульсен увеличил дальность броска из аута с 25 до 38 метров. Помогла работа с Гроннемарком в датском «Мидтьюлланне» – там Томас развил искусство и сделал имя в среде тактических гиков.

Самое важное – Клопп не хотел, чтобы его игроки научились только выбрасывать мяч на дальние расстояния. «Когда Юрген позвонил мне в первый раз, то сказал: «Да, мы провели хороший сезон, финишировали четвертыми в АПЛ, попали в финал Лиги чемпионов и все такое, но, знаешь, наши ауты были ужасными весь год. Мы все время теряли мяч, пытались что-то с этим сделать, но ничего не вышло», – пересказывает Гроннемарк.

Именно сохранение мяча после аутов было в приоритете у Томаса после появления в клубе. Прогресс не заставил себя долго ждать. В сезоне-2017/18 «Ливерпуль» удерживал мяч после аутов лишь в 45,4% случаев. Это был один из худших показателей в чемпионатах топ-5. По итогам прошлого сезона результат подрос до монументальных 68,4%. «Ливерпуль» стал вторым на континенте. Первым – «Мидтьюлланн», с которым Гроннемарк сотрудничал раньше.

«Я накопил кучу знаний о том, как удерживать мяч под давлением, как создавать моменты сразу после аутов и через какое-то время после них, но люди даже не хотели слушать. Им нужны были только длинные ауты. Первым клубом, который заинтересовало все, был именно «Ливерпуль». Там я впервые смог использовать все свои знания. Там я получил гораздо больше влияния, чем во всех своих предыдущих клубах. Это подчеркивает их менталитет и культуру», – рассказал Томас.

Сверхпоказательно, каким способом чаще всего пользуется «Ливерпуль». Гроннемарк делит все ауты на три категории – длинные, быстрые и умные. Команда Клоппа, как правило, выбирает быстрые и умные. В игре с «Тоттенхэмом» сработала разновидность умного. Под такие Томас разрабатывает целый алгоритм действий.

«Речь идет не только о технике. Важен язык тела, взаимопонимание между игроками, точность броска. Иногда лучше бросить мяч быстро, иногда требуется терпение. Тебе нужно подождать, пока партнеры создадут пространство рывками, над которыми мы работаем перед игрой», – объяснил датчанин.

С этой точки зрения себя отлично проявил Роберто Фирмино. Бразилец – мастер умного движения в принципе. Но с приходом Гроннемарка это проявляется не только в позиционных атаках, но и во время аутов. На скриншоте ниже Бобби начинает движение к Энди Робертсону – за ним следует опорник «шпор» Харри Винкс.

Роберто Фирмино начинает рывок

Роберто Фирмино начинает рывокEurosport

Рывок Фирмино не остался незамеченным, но смещение Винкса к нему оставило перед штрафной «Тоттенхэма» огромную зону. Бобби заметил это и сам же ворвался в нее через паузу. Винкс потерял концентрацию, но именно на это идет расчет Гроннемарка. Методика Томаса увеличивает вероятность ошибки со стороны соперника.

Образовавшаяся дыра на фланге «Тоттенхэма»

Образовавшаяся дыра на фланге «Тоттенхэма»Eurosport

По подсчетам датчанина, в прошлом сезоне «красные» забили примерно 7-8 мячей после аутов. Это были голы либо непосредственно после вбрасывания мяча, либо в течение 20 секунд. Работа ведется не только над аутами у чужих ворот. Команда адаптируется к аутам соперников и чаще отбирает у них мяч за счет компактности и правильного расположения игроков. Например, «Бавария» в игре ЛЧ смогла сохранить мяч после аутов лишь в 28% случаев.

Из-за специфики моментов Гроннемарк не всегда получает прямое признание. Даже этот гол «Тоттенхэму» аналитики из компании Opta занесли в категорию «мячи, забитые в позиционных атаках». Это отчасти правильно. Соперник в эпизоде даже дотронулся до мяча. Но по факту «Ливерпуль» забил спустя всего 8 секунд после того, как проник в штрафную благодаря умному ауту.

Если говорить о прямом влиянии, то и здесь рывок «красных» очевиден. В этом сезоне «Ливерпуль» трижды пробил сразу после аутов – тут уже имеются в виду ситуации, когда соперник не дотронулся до мяча, а атака закончилась ударом в течение 5 секунд. Строгие требования к такого рода моментам и их сложность лишь подсвечивают успех лидеров. В лиге есть еще только один клуб, который нанес больше одного удара сразу после выброса мяча.

Удары после аутов
«Ливерпуль» 3
«Борнмут» 2
«Арсенал» 1
«Ньюкасл» 1
«Уотфорд» 1
«Тоттенхэм» 1
«Эвертон» 1
«Ман Юнайтед» 1
«Вулверхэмптон» 1
«Шеффилд Юнайтед» 1

«Клопп – большой человек, лидер, но даже он говорит, что не может знать всего. Он готов слушать людей, если у них есть понимание, как вывести клуб вперед. Это лучше, чем быть боссом, который думает, что он знает обо всем лучше остальных. Это влияет и на сотрудников. Даже если ты работаешь в одном из лучших клубов мира, это не значит, что сегодня ты должен делать то же самое, что ты делал и вчера», – выделяет важность Юргена Гроннемарк.

Открытость Клоппа к новым вещам и правда впечатляет. Его «Ливерпуль» нельзя назвать гигантом в какой-то одной области (возможно, кроме прессинга). Но сочетание уникальных качеств и внимания к деталями сделали из этой команды исторического рекордсмена. Никто в чемпионатах топ-5 не выигрывал в 20 стартовых матчах сезона из 21. «Ливерпуль» сделал это – и в том числе благодаря аутам.

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