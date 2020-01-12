Бывший главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок озвучил свой топ лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги.

«Возможно, мой выбор будет отличаться от остальных, но я бы поставил Арсена Венгера на первое место. Только потому, что он полностью изменил понимание футбола. Он привнес в Англию многие вещи, о которых мы даже не задумывались: диетологов, фитнес-тренеров, использовал видеотехнологии. Он изменил устройство Премьер-лиги. Для меня Венгер – номер один.

Второе место – Пеп Гвардиола. Я никогда не видел такого командного движения, как у «Манчестер Сити». У него играет Давид Сильва – лучший футболист из тех, что я видел в АПЛ. Он провел в Англии всего несколько лет, так что у других тренеров было перед ним преимущество, но он просто невероятен. Его влияние на футбол в стране, в том числе на низшие лиги, удивительно. Так что я ставлю Гвардиолу на второе место.

Третий – Юрген Клопп. Думаю, он только начинает, у него все впереди. Он точно станет еще лучше. Думаю, он проведет еще лет десять в «Ливерпуле» – благодаря своим взглядам на футбол, благодаря тому, что он уже сделал для клуба, и благодаря молодым игрокам, которых он развивает. На данный момент Клопп на третьей позиции, но вполне может стать номером один через несколько лет.

На четвертую строчку я, пожалуй, поставлю сэра Алекса Фергюсона – вперед Жозе Моуринью. Все потому, что сэр Алекс тренировал гораздо дольше. Он из той эпохи, когда один менеджер управлял всем – у него не было кучи помощников и всего такого, все держалось на одном человеке. Вероятно, сэр Алекс был лучшим в этом.

На пятой строчке – Жозе Моуринью. Мне нравится, как он ведет себя со СМИ даже в самые трудные времена», – заявил Уорнок.

Сейчас Венгер и Фергюсон находятся без работы в АПЛ (сэр Алекс завершил карьеру в 2013 году). Клопп лидирует в чемпионате Англии с «Ливерпулем», Гвардиола и «Манчестер Сити» отстают от «красных» на 17 очков.

Моуринью работает в «Тоттенхэме» – вчера Жозе уступил «Ливерпулю» на своем стадионе со счетом 0:1.

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