Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (6:1).

Таким образом аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранных игроков – на его счету 177 голов. Серхио опередил Тьерри Анри, который во время выступлений за «Арсенал» забил 175 мячей.

Также Агуэро установил новый рекорд АПЛ по хет-трикам – сегодняшний триплет стал 12-м в карьере Серхио в Англии. У Алана Ширера 11 хет-триков, у Робби Фаулера – 9, у Харри Кейна и Анри – по 8.

«Манчестер Сити» вышел на вторую строчку в АПЛ, опередив «Лестер». У «горожан» 47 очков, у «Лестера» – 45.

Лидирует «Ливерпуль» – команда Юргена Клоппа недосягаема с 61 очком и матчем в запасе.

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