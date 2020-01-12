Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он Серхио Агуэро лучшим форвардом в мире.

«Агуэро – лучший нападающий в мире? Лучший – Месси. Агуэро – лучшая девятка? Нет, Месси – лучший номер 9, номер 10, номер 11, номер 6, номер 4», – заявил Пеп.

Восхищение каталонца игрой Лео зашло так далеко, что над ним начали подшучивать. «У Пепа есть голые фотки Месси», – написал один из пользователей в твиттере. «Пеп снова потверкал для Месси», – добавил другой.

12 января «Манчестер Сити» раздробил «Астон Виллу» со счетом 6:1, Агуэро оформил хет-трик и побил рекорд Тьерри Анри по голам в АПЛ среди иностранцев.

Месси забил 13 голов в 14 матчах чемпионата Испании-2019/20.

Агуэро: «Пока Месси играет, он должен получать «Золотой мяч» каждый год»

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