Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов отличился эксцентричным поведением в перерыве матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», куда его пригласили в качестве эксперта.

«Бербатов до сих пор бунтарь. Он зашел в кафе для журналистов и схватил булочку, но администратор подошла и попросила у него ваучер на питание, который получают все представители прессы. Его коллега объяснял ей, кто такой Бербатов, а он в то время небрежно намазал булку маслом, засунул ее в рот наполовину и встал перед женщиной, как будто говоря: «И что ты с этим сделаешь?»

Администратор сильно возмутилась. Она бушевала, а Бербатов улыбнулся, так и не прожевав бутерброд, и вышел из комнаты. Димитар Бербатов делает то, что хочет, с 1981 года», – рассказал журналист Football.London Аласдер Голд.

В АПЛ Бербатов выступал за «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». В сезоне-2010/11 Димитар стал лучшим бомбардиром английского чемпионата.

11 января «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Моуринью: «Ливерпулю» повезло закончить матч в полном составе – VAR ушел на чаепитие»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте