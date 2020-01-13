Бывший игрок «Астон Виллы» Энди Грей сравнил капитана бирмингемцев Джека Грилиша с полузащитниками «Ливерпуля» – не в пользу чемпионов Европы и мира.

«Я знаю, что он фанат «Виллы», его семья фанаты «Виллы», ему нравится клуб, и ему нравится быть капитаном. Но Джеку 24 года, и я думаю, что в конце этого сезона придет время принять важное решение. Мне неприятно это говорить, но я не думаю, что он будет в клубе к августу. Если бы я был тренером команды топ-6, включая «Ливерпуль» [то рассмотрел бы его покупку] – он сделал бы команду лучше. Он, на мой взгляд, лучше любого из полузащитников «Ливерпуля». Он лучше Кейта, лучше Вейналдума. Думаю, он прошел бы и в состав «Сити». Он намного лучше, чем Фоден. Да, он настолько хорош.

Он играл бы в «Тоттенхэме». В «Челси», я знаю, они говорят про Маунта, но прямо сейчас он лучше Маунта. Если его продадут этим летом, гарантирую, что лучшие клубы придут за ним», – сказал Грей в интервью Bein Sports.

24-летний игрок провел 20 матчей в текущем сезоне АПЛ, в которых забил шесть мячей и отдал пять ассистов.

«Астон Вилла» находится в зоне вылета.

«Барселона» потеряла Суареса на 4 месяца. Что у него за травма и кем его заменить

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере