Болельщики «Шеффилда» сочинили кричалку про порноактрису Элли Брук после того, как она пообещала устроить форварду команды отличные выходные.

10 января «клинки» на своем поле обыграли «Вест Хэм» – единственный мяч забил страйкер Оливер Макбёрни. После матча он написал в твиттере: «Три очка и гол... Наслаждайтесь выходными, «клинки». В реплаи пришла порноактриса Элли Брук и написала: «Все мы знаем, что ты насладишься своими, Олли». Макберни ответил даме эмодзи с поцелуем.

Заигрывания порноактрисы очень понравились фанатам клуба АПЛ – настолько, что по мотивам этой истории они сочинили чант. Брук ретвитнула видео, на котором болельщики в подтрибунном помещении поют: «Олли ***** [занимается оральным сексом] с Элл Брук». «Похоже, у меня теперь есть собственный футбольный чант», – прокомментировала дама.

«Шеффилд» проводит первый сезон в АПЛ после длительного отсутствия.

Клуб идет на шестом месте – выше «Арсенала» и «Тоттенхэма».

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