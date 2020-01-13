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Порноактриса пообещала форварду «Шеффилда» отличные выходные. Фанаты уже сочинили чант
Дама не может поверить, что у нее есть собственный футбольный чант.
Болельщики «Шеффилда» сочинили кричалку про порноактрису Элли Брук после того, как она пообещала устроить форварду команды отличные выходные.
10 января «клинки» на своем поле обыграли «Вест Хэм» – единственный мяч забил страйкер Оливер Макбёрни. После матча он написал в твиттере: «Три очка и гол... Наслаждайтесь выходными, «клинки». В реплаи пришла порноактриса Элли Брук и написала: «Все мы знаем, что ты насладишься своими, Олли». Макберни ответил даме эмодзи с поцелуем.
Заигрывания порноактрисы очень понравились фанатам клуба АПЛ – настолько, что по мотивам этой истории они сочинили чант. Брук ретвитнула видео, на котором болельщики в подтрибунном помещении поют: «Олли ***** [занимается оральным сексом] с Элл Брук». «Похоже, у меня теперь есть собственный футбольный чант», – прокомментировала дама.
- «Шеффилд» проводит первый сезон в АПЛ после длительного отсутствия.
- Клуб идет на шестом месте – выше «Арсенала» и «Тоттенхэма».
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