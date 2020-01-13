Литовский бизнесмен Владимир Романов мог приобрести «Ливерпуль» в 2007 году.

Романов – бывший владелец шотландского клуба «Хартс». Бизнесмен рассказал, что хотел расширить влияние и на английский футбол, купив будущих чемпионов Европы. «Мы играли с «Ливерпулем», когда я был в Каунасе, мы вели в один мяч. Я согласовал с их тогдашним председателем Дэвидом Мурсом покупку клуба за 200 миллионов фунтов (233 млн евро по нынешнему курсу).

В то время мой бюджет в «Хартсе» был крошечным, но мы даже составили предварительный контракт. К сожалению, мой финансовый партнер Олег Дерипаска не согласился спонсировать сделку. Я сказал ему, что мы бы сразу отбили 120 миллионов фунтов продажей Стивена Джеррарда Роману Абрамовичу в «Челси» – он бы заплатил столько. В итоге они продали «Ливерпуль» американцам за 600 миллионов фунтов. Это самое большое разочарование в моей карьере бизнесмена», – приводит слова Романова Edinburgh News.

В 2007 году клуб приобрели американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жиллетт.

В 2010 году «Ливерпуль» перешел к нынешним владельцам – на тот момент над «красными» нависли угрозы перехода под внешнюю администрацию и снятия очков из-за огромных задолженностей по кредитам.

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