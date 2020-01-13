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Фабиньо – о Мбаппе: «Килиан получит «ЗМ» быстрее Неймара. Хотел бы видеть его в «Ливерпуле»

Фабиньо – о Мбаппе: «Килиан получит «ЗМ» быстрее Неймара. Хотел бы видеть его в «Ливерпуле»
Eurosport

56 мин. назад

Опорник зазывает бывшего партнера по «Монако» на Мерсисайд.

Опорный полузащитник «Ливерпуля» бразилец Фабиньо высказался о бывшем партнере по «Монако» Килиане Мбаппе и о престижнейшей индивидуальной награде футбола.

«Мбаппе получит «Золотой мяч» раньше Неймара. Я бы хотел, чтобы он перешел в «Ливерпуль». Наш лучший игрок? Садио Мане. Он тоже заслужил этот приз», – сказал опорник в эфире Telefoot.

  • Фабиньо пропустил несколько месяцев из-за травмы лодыжки, но на этой неделе вернется к тренировкам в общей группе.
  • Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ»: на его счету 19 голов и 11 ассистов в 21 матче этого сезона.

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