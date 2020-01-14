Голландский защитник «Ньюкасла» Джетро Виллемс заявил, что защищаться против Адамы Траоре сложнее, чем против Криштиану Роналду.

«Я играл против очень хороших футболистов, но никто из них не был настолько быстр, как Траоре. Он невероятен, просто зверь. Он не только дико быстр, но и очень, очень силен. Он считается самым быстрым человеком в футболе, и теперь я знаю, что так и есть. Мне нравится думать, что я тоже довольно быстр – по крайней мере, я так считал до игры против него! Это было нечто.

Я играл против Роналду, который быстр, но не настолько. Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять кому-то с таким невероятным рывком. Я оборонялся против Криша на Евро, когда Нидерланды играли с Португалией. Это было тяжело, но матч против Траоре был сложнейшим в моей карьере, хотя я думаю, что выступил неплохо», – приводит слова игрока Daily Mail.

Траоре – самый быстрый игрок в FIFA 20.

Адама забил три гола в двух матчах против «Сити» в этом сезоне.

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