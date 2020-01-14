Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, когда вернется Харри Кейн и о влиянии слухов на игру Кристиана Эриксена.

Капитану «Тоттенхэма» на днях сделали операцию, и португалец не взялся назвать точные сроки его восстановления. Еще Жозе согласился с тем, что Кристиан Эриксен не показывает своей лучшей игры из-за контрактной ситуации – соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона, и его активно сватают в другие команды.

«У меня нет новостей по Кейну, и если вы будете спрашивать меня об этом каждый раз – ответ будет прежним. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, мая, следующего сезона – я не знаю.

Если вы спросите меня, думаю ли я, что это лучший Кристиан Эриксен, я должен быть честным и сказать нет. Если вы спросите меня, знаю ли я причины – я не идиот, я уже много лет в футболе», – приводит слова коуча Guardian.

Харри Кейн – капитан сборной Англии. Если худшие прогнозы сбудутся – он пропутит Евро-2020.

Эриксен уже согласовал контракт с миланским «Интером».

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