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Уилшер спрятался в стиральную машину и жестковато поздравил Райса с днем рождения

Уилшер спрятался в стиральную машину и жестковато поздравил Райса с днем рождения
Eurosport

1 час назад

Реакция футболиста «Вест Хэма» бесценна.

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер жестко поздравил с днем рождения одноклубника Деклана Райса.

Бывший хавбек «Арсенала» залез в стиральную машину и подкараулил именинника. Когда Деклан прошел мимо, Джек с криком выскочил из стиралки и дико напугал Райса. Реакция парня бесценна.

Футболист сборной Англии в целом великолепно реагирует на подобные подколы. Вот так его разыграл игрок «Челси» Мэйсон Маунт во время летнего отдыха.

  • Райсу исполнился 21 год. Он воспитанник «молотобойцев».
  • Игрока сватают в клубы посерьезнее – в частности скауты «МЮ» просматривали полузащитника в последних матчах.

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