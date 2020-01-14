Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер жестко поздравил с днем рождения одноклубника Деклана Райса.

Бывший хавбек «Арсенала» залез в стиральную машину и подкараулил именинника. Когда Деклан прошел мимо, Джек с криком выскочил из стиралки и дико напугал Райса. Реакция парня бесценна.

Футболист сборной Англии в целом великолепно реагирует на подобные подколы. Вот так его разыграл игрок «Челси» Мэйсон Маунт во время летнего отдыха.

Райсу исполнился 21 год. Он воспитанник «молотобойцев».

Игрока сватают в клубы посерьезнее – в частности скауты «МЮ» просматривали полузащитника в последних матчах.

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