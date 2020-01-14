Лондонский «Арсенал» обратился к Футбольной ассоциации Англии с просьбой сократить наказание для своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Страйкер получил прямую красную карточку в матче «канониров» против «Кристал Пэлас» – игрок прямой ногой заехал в лодыжку полузащитника «орлов» Макса Майера. Изначально реф показал габонцу только горчичник, но после просмотра видеоповторов VAR посоветовал судье изменить решение. За прямое удаление в Англии полагается отбыть три матча дисквалификации, но клуб надеется смягчить наказание для своего капитана до двух или даже одной игры.

В «Арсенале» считают, что в действиях нападающего не было агрессии, и он не применил «чрезмерной силы» к оппоненту – именно последнее было отмечено арбитром в послематчевом протоколе как причина удаления, сообщает Daily Mail.

Основной аргументацией клуба будет ссылка на подобные прецеденты – в частности, на случай с защитником Энди Робертсоном в игре против «Тоттенхэма». Тогда игрок «Ливерпуля» тоже высоко поднял ногу и врубился в голень оппоненту, но арбитр не стал даже пересматривать эпизод на предмет карточки.

Можете сравнить кровожадность эпизодов самостоятельно.

После удаления «Арсенал» не смог додавить соперника и сыграл вничью – 1:1.

«Ливерпуль» минимально выиграл у «шпор» благодаря голу Фирмино – 1:0.

Если бан габонца останется в силе, то он пропустит матчи против «Шеффилда» и «Челси» в АПЛ, а также против «Борнмута» в Кубке Англии.

В Англии рвут на части Лемара, «Рома» ищет замену Дзаньоло, Вернер в «Реале». Трансферы вторника

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме