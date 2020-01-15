Компания российского олигарха Алишера Усманова USM Holdings приобрела права на название нового стадиона «Эвертона».

Строительство арены планируется начать в этом году и закончить в 2023-м. «Ириски» бессменно играют на «Гудисон Парке», рассчитанном на 39,5 тысяч зрителей, с 1892 года, и переезд на более вместительную арену – один из аспектов стратегии развития нового владельца клуба Фархада Мошира. Мошир – друг и бизнес-партнер Усманова, ранее владевшего долей в «Арсенале».

Как сообщает Telegraph, Усманов уже заплатил 35 млн евро за право назвать арену по своему усмотрению. Неизвестно, сколько Алишер будет выплачивать клубу ежесезонно после открытия арены через три года, но источник утверждает, что сумма вряд ли будет выше 29 млн евро – именно столько «Тоттенхэм» запрашивает за переименование собственной арены в Лондоне, но пока не нашел желающего выделить такие деньги.

Источник отмечает, что точное название будущего стадиона пока не известно, но у российского олигарха уже есть вариант на примете: «Они собираются построить новый стадион. Почему не USM Арена? Я планирую инвестировать в этот клуб».

«Эвертон» сообщил об убытках размером в 130 млн евро за последний отчетный период – инвестиции Усманова очень пригодятся клубу в ближайшие годы.

Несмотря на громкие трансферы, «ириски» занимают лишь 11-е место в АПЛ.

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