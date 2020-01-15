Нападающий португальского «Порту» и сборной Кабо-Верде Зе Луиш отправится в аренду в чемпионат Англии.

По информации комментатора телеканала SIC Notícias Руя Сантуша, бывший игрок московского «Спартака» перейдет в лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» заинтересованы во временном трансфере 28-летнего страйкера с опцией выкупа в соглашении. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии.

Источники газеты Record подтвердили данные Сантуша. Журналисты уточнили у человека, близкого к процессу, что сделкой занимается агентство Жорже Мендеша GestiFute. Мендеш также ведет дела главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Трудность заключается в гражданстве Луиша. Стороны занимаются оформлением разрешения на работу для футболиста, но Кабо-Верде занимает только 75-е место в рейтинге ФИФА, в то время как АПЛ рассматривает только игроков из топ-50 сборных.

«Тоттенхэм» обратился в специальную комиссию за получением исключительной лицензии для Зе Луиша. Данный орган Премьер-лиги рассматривает жалобы и учитывает как объективные, так и субъективные критерии. В случае положительного исхода «шпоры» возьмут бывшего игрока в аренду до конца сезона-2019/20 с правом выкупа.

Зе Луиш выступал за московский «Спартак» с июля 2015 по июль 2019 гг.

В чемпионате Португалии нападающий положил за «Порту» семь мячей в 12 матчах.

У «Тоттенхэма» до апреля выбыл из-за травмы бедра основной форвард Харри Кейн. Сейчас в распоряжении Моуринью нет чистых страйкеров кроме Хынмин Сона.

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