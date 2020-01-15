Футболисты «Манчестер Сити» расслабились в компании 22 женщин после убедительной победы над «Астон Виллой» в 22-м туре чемпионата Англии.

По информации The Sun, игроки прибыли в роскошный отель Mere Golf Resort and Spa, который находится в Чешире – неподалеку от места проживания большинства футболистов. Там их ожидали 22 инста-модели из Италии. Таблоид предоставил фотографии девушек и видео с мероприятия, но нет ни одного медиа-доказательства присутствия на вечеринке игроков «Сити».

«Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Ее организовал парень, который отвечает в клубе за связи с общественностью. Думаю, жены и девушки футболистов удивятся, когда узнают, что этих женщин пригласили, а их нет», – рассказал близкий к клубу источник.

«Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 6:1.

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