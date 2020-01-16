Алиссон расплакался после крещения Фирмино
Жена футболиста тоже не сдержала слез.
Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прошел обряд крещения.
«Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус», – написал 28-летний футболист, выложив видеоролик с церемонии. В обряде участвовали товарищ Фирмино по клубу и сборной Алиссон Бекер, а также жена футболиста Лариса. Оба растрогались и не сдержали слез.
- Фирмино выиграл с «Ливерпулем» три турнира – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
- В составе сборной Бразилии Роберто стал победителем Кубка Америки.
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