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Алиссон расплакался после крещения Фирмино

Алиссон расплакался после крещения Фирмино
Eurosport

14 мин. назад

Жена футболиста тоже не сдержала слез.

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прошел обряд крещения.

«Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус», – написал 28-летний футболист, выложив видеоролик с церемонии. В обряде участвовали товарищ Фирмино по клубу и сборной Алиссон Бекер, а также жена футболиста Лариса. Оба растрогались и не сдержали слез.

  • Фирмино выиграл с «Ливерпулем» три турнира – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
  • В составе сборной Бразилии Роберто стал победителем Кубка Америки.

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