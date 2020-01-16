Алишер Усманов только в 2019 году заработал 100 миллионов долларов. Кажется, это гигантская сумма, но для 66-летнего бизнесмена это лишь крохи от 12,5-миллиардного состояния. Он часто помогает русскому спорту – закрыл долги РФС перед Капелло, спонсирует тульский «Арсенал», содержит национальную федерацию фехтования. Но основной интерес Усманова находится в Великобритании.

11 лет Алишер обладал акциями лондонского «Арсенала». Все это время бизнесмен вел переговоры (по другим сведениям – ругался) с другим членом совета директоров клуба Стэном Кронке, в 2018-м не выдержал и продал ему всю 15-процентную долю. Но из английского футбола он все же не ушел.

Алишер Усманов, РоссияGetty Images

Вместе с Усмановым частью «Арсенала» владел его партнер, иранец с британским паспортом Фархад Мошири. Но 26 февраля 2016 года Мошири продал русскому приятелю 15% ценных бумаг «канониров», а 27 февраля приобрел половину (окей, 49,9%) акций «Эвертона». Все кажется невинным и законным – миллиардер избавился от доли в одном футбольном клубе и купил другой.

Но спустя год появился слив офшорных документов «Райское досье», и согласно им первоначальный капитал Фархаду предоставил именно Усманов. Расследователи из BBC выяснили: в 2007-м партнеры купили 14,58% акций «Арсенала» через компанию Red And White Holdings. Но в графе «Детали происхождения финансов» соглашения Мошири сказано: «Дивиденды от Gallagher Holdings (еще одного офшора узбекского олигарха) идут Усманову, который затем дарит деньги Мошири, а тот, в свою очередь, инвестирует в компанию».

Адвокаты британца признали подлинность контракта и добавили, что их клиент возместил затраты Алишеру. Репортер BBC догнал самого Мошири и спросил его напрямую о презенте из России. «Если это займ, то нужно вернуть деньги. Если подарок, то деньги мои. Но это ни то и ни другое, потому что я заплатил [за тот транш]», – ответил бизнесмен.

Если выбирать метафору для карьеры Фархада, то подарок будет лучшим сравнением. Он работает с Алишером с 1993 года и начинал как простой бухгалтер его трейдерской компании Global Natural Energy. За пять лет иранец дорос до кабинета CEO, а с 2006-го работает младшим деловым партнером Усманова. В нынешнем холдинге узбекского инвестора USM Holdings Ltd у Фархада всего 8% акций. Сравните с усмановскими 49% – о равных долях речи никогда не шло, поэтому неудивительно, что даже финансы для акций «Арсенала» Алишер подарил партнеру, а не заставил найти их где-либо еще.

Разговоры об участии Усманова в управлении «Эвертоном» были логичными, но до продажи акций «Арсенала» такие слухи выглядели подозрительно – Премьер-лига запрещает владельцам 10% акций одного клуба иметь долю в другом. Еще сильнее в Англии нахмурились, когда USM Holdings стал спонсором тренировочной базы «ирисок», а на рукавах тренировочной формы появился логотип сотового оператора «Мегафон» (тоже принадлежит USM). «Над многими вещами Мошири и Усманов работают совместно, но когда дело касается футбола, интерес Фархада – это «Эвертон», а Алишера – «Арсенал», – опровергли порочную связь в пресс-службе холдинга.

И правда, между «ирисками» и «канонирами» не было никаких сомнительных сделок, из-за которых друзей можно было подозревать в незаконном сотрудничестве. Уже больше полутора лет Усманов не имеет никакого отношения к «Эмирейтс» и лондонскому клубу, поэтому спокойно дал интервью Financial Times в январе 2020-го: «С удовольствием стану инвестором «Эвертона», если Мошири попросит об этом. Раздумываю над вложениями в команду. Мне необязательно управлять самому, могу быть спонсором или акционером».

Алишер УсмановGetty Images

Все это отлично ложилось в теорию, по которой Усманов даже выбирает тренеров для «ирисок». За две недели до фичера Financial Times La Gazzetta dello Sport написала, что Алишер встречался с Карло Анчелотти и уговаривал итальянца переехать в Ливерпуль. Через четыре дня после инсайда GdS Анчи и правда возглавил мерсисайдский клуб.

Но региональная Liverpool Echo разрушила эффектный миф – их источники заявили, что Усманов виделся с Анчелотти лишь однажды на каком-то мероприятии, еще во времена работы Карло в «Баварии». То же самое повторил сам алленаторе: «Общался с господином Фархадом, гендиректором и спортдиром. Разговаривал с Алишером только один раз, но там не было футбольных тем».

Те же инсайдеры из Liverpool Echo писали, что Мошири сейчас не попросит друга о поддержке, но ценит его желание. На общем собрании акционеров-2019 иранец пробивал новый стадион и заявил совладельцам, что постройка обойдется в 585 млн евро. «Основные затраты лягут на сделки с частным сектором, но примерно 120 миллионов придется взять из акционерного капитала, а также продажи прав на название арены», – объяснял Фархад.

Алишер Усманов и Фархад Мошири, акционеры клуба «Арсенал»Getty Images

Усманов услышал партнера и заплатил 35 млн евро, чтобы свежая арена «Эвертона» называлась USM Arena. В отрасли считают, что максимум, на что пойдет олигарх из России, – еще какие-нибудь рекламные интеграции с мерсисайдцами. Для введения Алишера в совет директоров клубу придется выпустить новые ценные бумаги (что невыгодно), а от гигантских денежных инъекций «ирисок» удерживает финансовый фэйр-плей.

Декабрьский матч «Эвертона» с «Челси» Мошири смотрел из вип-ложи. После победы он первым делом позвонил по FaceTime Усманову и в камеру порадовался важным трем очкам в АПЛ. Фархад, безусловно, тоже состоятельный человек и долларовый миллиардер, но он как минимум зависит от старшего партнера в холдинге, а как максимум обязан Алишеру карьерой. Так что иранец останется владельцем мерсисайдского клуба, пока это выгодно Усманову.

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