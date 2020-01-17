Бывший страйкер «Челси» Демба Ба считает, что Садио Мане заслужил «Золотой мяч» за прошлый сезон.

Сенегалец в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного ЧМ. Он был признан лучшим игроком Африки за 2019 год, и его соотечественник считает, что вингер заслуживал большего.

«В наши дни мы так много говорим о статистике – я считаю, что по индивидуальным и коллективным показателям у Мане было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я всегда говорил, что если вы поменяете статистику Мане и Месси за прошлый год, Лео все равно выиграет, даже с меньшим количеством голов. То, что Мане взял Лигу чемпионов, Суперкубок, выдал невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром АПЛ – это безумие! Он решал исходы матчей. Я уверен, что он мог бы победить.

Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси – лучший». Конечно, все это знают! Даже если Садио придет и скажет мне, что он лучше Месси, я тресну его по лицу и скажу: «Мальчик, заткнись и присядь!». Но в 2019 году, на мой взгляд, у него был лучший сезон», – приводит слова нападающего Independent.

Именно Демба Ба подкараулил ошибку Джеррарда в том самом эпизоде, когда капитан красных поскользнулся и упустил свой лучший шанс на титул АПЛ.

Сейчас 34-летний страйкер выступает за «Истанбул Башакшехир».

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