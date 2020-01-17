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«Мальчик, заткнись и присядь». Демба Ба считает, что Мане хуже Месси, но заслужил «Золотой мяч»
Сенегальский страйкер поддержал соотечественника.
Бывший страйкер «Челси» Демба Ба считает, что Садио Мане заслужил «Золотой мяч» за прошлый сезон.
Сенегалец в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного ЧМ. Он был признан лучшим игроком Африки за 2019 год, и его соотечественник считает, что вингер заслуживал большего.
«В наши дни мы так много говорим о статистике – я считаю, что по индивидуальным и коллективным показателям у Мане было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я всегда говорил, что если вы поменяете статистику Мане и Месси за прошлый год, Лео все равно выиграет, даже с меньшим количеством голов. То, что Мане взял Лигу чемпионов, Суперкубок, выдал невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром АПЛ – это безумие! Он решал исходы матчей. Я уверен, что он мог бы победить.
Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси – лучший». Конечно, все это знают! Даже если Садио придет и скажет мне, что он лучше Месси, я тресну его по лицу и скажу: «Мальчик, заткнись и присядь!». Но в 2019 году, на мой взгляд, у него был лучший сезон», – приводит слова нападающего Independent.
- Именно Демба Ба подкараулил ошибку Джеррарда в том самом эпизоде, когда капитан красных поскользнулся и упустил свой лучший шанс на титул АПЛ.
- Сейчас 34-летний страйкер выступает за «Истанбул Башакшехир».
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