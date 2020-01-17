Защитник «Манчестер Юнайтед» самовольно ушел с тренировки команды.

Инцидент произошел еще в прошлую пятницу. Накануне у игрока состоялся разговор с Сульшером о будущем в клубе – у него на руках есть предложение от «Интера», а «МЮ» готов продлить контракт ветерана лишь на год. Кажется, итоги беседы разочаровали Янга – по информации The Sun, на следующий день он ушел посреди тренировки и отправился в тренажерку заниматься самостоятельно.

Эшли пропустил матчи против «Норвича» и «Вулверхэмптона» – Сульшер объяснил это небольшим повреждением, но, судя по всему, истинная причина – неопределенность с будущим игрока.

Ситуация близка к развязке: на сегодняшней пресс-конференции 17 января Сульшер подтвердил, что Харри Магуайр стал капитаном «дьяволов» на постоянной основе. Ранее игрок лишь заменял Янга в этой роли.

Эшли выступает за «МЮ» с 2011 года после перехода из «Астон Виллы». По информации источника, в ближайшее время он отправится в «Интер» – клубы согласовали стоимость защитника в районе двух млн евро.

Магуайр перешел в клуб из Манчестера лишь минувшим летом.

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