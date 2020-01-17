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Клопп – про «МЮ»: «Странно, когда выходишь против классной команды, а она играет так, как играет»
А как иначе играть против тройки Мане-Салах-Фирмино?
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен оборонительной тактикой «Манчестер Юнайтед» в матчах против его команды.
«Два наших последних выезда на «Олд Траффорд» были странными. Странно, когда ты выходишь против высококлассной команды, а она играет так, как играет. То же самое было в матче с «Тоттенхэмом», – заявил Клопп.
- «МЮ» – единственная команда в нынешнем сезоне АПЛ, которая отняла очки у «Ливерпуля». В первом круге команды сыграли вничью (1:1).
- В воскресенье, 19 января, команды встретятся в рамках второго круга, матч пройдет на «Энфилде».
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