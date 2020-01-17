Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал посещение футболистами команды вечеринки с 22-мя моделями.

«Я знал об этом. Когда у игроков появляется свободное время, они часто ужинают вместе, с тренерским штабом или отдельно от нас. Это часто происходит.

Мне нравится, когда они отдыхают от футбола. Это бывает у кого-то дома или где-то в ресторане, как в этом случае. Все хорошо», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас». Его цитирует El Mundo Deportivo.

15 января источники The Sun сообщили, что футболисты «Сити» посетили закрытую рождественскую вечеринку, на которой также присутствовали 22 модели.

Тусовку устроили вечером 12 января в роскошном отеле после разгрома «Астон Виллы» со счетом 6:1.

The Sun: футболисты «Сити» оттянулись в спа-отеле с 22 итальянскими моделями

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