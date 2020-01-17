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Гвардиола: «Знал о вечеринке игроков «Сити» с 22-мя моделями»
Пеп даже приветствовал эту идею.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал посещение футболистами команды вечеринки с 22-мя моделями.
«Я знал об этом. Когда у игроков появляется свободное время, они часто ужинают вместе, с тренерским штабом или отдельно от нас. Это часто происходит.
Мне нравится, когда они отдыхают от футбола. Это бывает у кого-то дома или где-то в ресторане, как в этом случае. Все хорошо», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас». Его цитирует El Mundo Deportivo.
- 15 января источники The Sun сообщили, что футболисты «Сити» посетили закрытую рождественскую вечеринку, на которой также присутствовали 22 модели.
- Тусовку устроили вечером 12 января в роскошном отеле после разгрома «Астон Виллы» со счетом 6:1.
The Sun: футболисты «Сити» оттянулись в спа-отеле с 22 итальянскими моделями
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