Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что его клуб не может позволить себе не выигрывать АПЛ так же долго, как «Ливерпуль».

– Уле, когда «Ливерпуль» выиграл титул в 1990 году, никто не мог предвидеть, что они снова окажутся на грани победы лишь спустя 30 лет. Не думаете, что с «Юнайтед» может произойти то же самое?

– Мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось. Пример «Ливерпуля» должен стать для нас уроком. Они несколько раз были близки к титулу [но не выиграли]. Мы не можем позволить себе не выигрывать лигу еще 26 лет, и я уверен, что мы не позволим. Я верю в этот клуб. Верю, что сейчас мы перестроимся.

Мы запустили процесс, который займет некоторое время, но мы доберемся до цели, – приводит слова Сульшера официальный сайт «МЮ».

«МЮ» не становился чемпионом с 2013 года, когда команду покинул сэр Алекс Фергюсон.

В воскресенье, 19 января, «Ливерпуль» и «МЮ» встретятся в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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