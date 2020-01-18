Майк Гордон, директор компании-владельца «Ливерпуля» Fenway Sports Group, рассказал, в какой еще сфере смог бы преуспеть Юрген Клопп, тренер «красных».

Владельцы мерсисайдского клуба решились на назначение немецкого тренера осенью 2015 года и вряд ли разочаровались в выборе – с тех пор клуб стремительно развивается. Команда завоевала несколько трофеев в последний год и уверенно идет к первому английскому титулу за 30 лет. Гордон раскрыл один из талантов Клоппа, позволяющих добиваться подобных успехов.

«У него мощные математические способности. Я 30 лет работаю инвестором и общаюсь с некоторыми из лучших генеральных директоров в мире – Юрген им не уступает. Если бы он не руководил футбольным клубом, он мог бы управлять компанией из списка Fortune 500», – цитирует функционера Liverpool Echo.

Fortune 500 – рейтинг крупнейших мировых компаний, составляющийся на основе их выручки.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ. У команды 14 очков отрыва от «Сити» при матче в запасе.

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