Главный тренер «Тоттенхэма» обвинил коллегу из «Интера» Антонио Конте в неуважении из-за ситуации с трансфером Кристиана Эриксена в итальянский клуб.

Сага с переходом датчанина в клуб Серии А тянется весь январь, и на недавней пресс-конференции Конте напрямую спросили об этом. Итальянский коуч ответил достаточно расплывчато.

«Эриксен? Нам приходится искать игроков, чей контракт подходит к концу. Мы должны подходить к этому со смирением, помня о фэйр-плей, который необходимо уважать», – цитирует тренера Guardian.

Моуринью, однако, уверен, что сам Конте и сливает журналистам информацию о ходе переговоров – пусть и не под запись. «Кто из «Интера» говорил об Эриксене? Я думаю, что Антонио. Я думаю, он сделал это публично. Он позитивно оценивает возможность перехода Эриксена в «Интер».

Мы не должны говорить об игроках других клубов, пока они не станут нашими игроками. Вы спрашивали меня о Жедсоне с того момента, как его стали связывать с переходом к нам, и я ничего вам не сказал [пока он не подписал контракт]. Вопрос ли это уважения? Я не хочу давать вам повод для заголовков. Пишите, как считаете нужным.

Если «Интер» уверен в заключении сделки – значит, они готовы сделать нам предложение, а этого еще не произошло. Так что, когда я вижу, что люди обсуждают это, особенно люди с ответственностью, я немного удивляюсь», – цитирует тренера источник.

По слухам Кристиан уже договорился о личном контракте.

«Тоттенхэм» хочет выручить в районе 20 млн евро за полузащитника, «Интер» пока пытается сбить цену.

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