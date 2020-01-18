Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что он может покинуть команду по окончании сезона из-за неважных результатов в чемпионате.

«Я говорил уже много раз, если клуб не уволит меня, я останусь на 100%. Я буду здесь в следующем сезоне. Не потому, что мы выиграли две последние игры или выступали лучше последние несколько месяцев.

Я получаю удовольствие от работы с командой, мне это нравится. Даже если дела пойдут плохо, и мы не квалифицируемся в Лигу чемпионов, я не уйду. У любого тренера бывают хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете постоянно. Все зависит от того, что мы можем сделать дальше и как мы можем стать лучше», – приводит слова тренера Sky Sports.

За три полных сезона во главе клуба Пеп завоевал два титула АПЛ.

«Сити» отстает от «Ливерпуля» на 14 очков, у «красных» один матч в запасе.

Пике увел Шакиру из 11-летних отношений. Из-за нее Гвардиола нанял детективов и следил за Жераром

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме